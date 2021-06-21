Почему волосы сильно выпадают: Марина Боржемская назвала самые распространенные причины

Наверняка каждая девочка еще в детстве, а то и в возрасте постарше, мечтала иметь такие же длинные волосы, как у Рапунцель. Или же как у тех моделей из "телевизора", которые рекламируют различные средства по уходу за волосами - у них они всегда густые, блестящие и не ломаются.

Часто в ход идут "советы из Интернета", которые не всегда дают желаемый результат, и волосы, которые и без этого выпадали, начинают сыпаться еще больше.

Фитнес тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграме решила помочь своим подписчикам, которые мечтают избавиться от сильного выпадения волос, и рассказала, какой является норма их выпадения, почему они выпадают и что делать, чтобы избежать этого.

Сколько же волос должно выпадать в норме?

Трихологи говорят, что это около 60-150 волосинок в день. Такое количество не приводит к уменьшению общего количества и густоты, так как все волосы находятся в разных фазах роста.

Почему волосы могут сильно выпадать? Причин достаточно много, но среди них можно выделить:

Анемия

Проблемы с ЖКТ

Снижение функции щитовидной железы

Беременность и послеродовой период

Период менопаузы

Постоянные стрессы

Подростковый период

Неправильный уход за кожей головы

Наследственные факторы

Дефициты полезных веществ в рационе (витамины группы В и витамин Д, йод, селен, медь, железа, цинка, а также белков и жиров)

Как можно бороться с выпадением волос?

Избегаем стрессов и налаживаем режим сна-отдыха

Пересматриваем рацион и режим питания

Правильно ухаживаем за кожей головы

Делаем массаж кожи головы

Защищаем волосы от солнца и перегревов

Ранее, "Телеграф" писал, что парикмахер Лена BARLY рассказала, что нужно делать, чтобы избежать повреждений волос в жару.