"Сестры, но не близнецы": диетолог рассказал, почему стоит добавить в свой рацион вишню и черешню

На прилавках рынков и магазинов уже вовсю появляется черешня, а позже пойдет в ход и вишня. Две такие похожие ягоды, как сестры-близняшки, но на самом деле это не так, отмечает диетолог Светлана Фус.

На своей странице в Инстаграм диетолог рассказала, чем полезны эти две ягоды, чем они отличаются, и кому лучше воздержаться от их употребления.

Обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Одноко витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в ней в два раза меньше, чем в черешне. Помимо этого вишня и черешня - низкокалорийные продукты.

Плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержат в себе мелатонин - гормон, который нормализует работу эндокринной системы, поддерживает холестерин в пределах нормы и улучшает сон. Употребление ягоды:

позитивно влияет на работу сердца и состояние сосудов,

понижает риск образования тромбов,

позитивно влияет на уровень кровяного давления,

помогает работе нервной системы,

помогает держать в норме уровень холестерина,

служит профилактикой простудных заболеваний,

улучшает пищеварение,

позитивна влияет на состояние волос и ногтей.

Свежая черешня рекомендована людям с железодефицитной анемией. А также рекомендуется есть черешню тем, кто страдает дерматологическими заболеваниями. А косметические средства на основе черешни помогает справиться с углями и подростковыми прыщами.

Однако не рекомендуется ее есть в больших количествах тем людям, у которых есть склонность к полноте и больным сахарным диабетом. А также не стоит злоупотреблять черешню людям, у которых есть склонность к повышенному газообразованию в кишечнике.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно выбирать черешню по внешнему виду.