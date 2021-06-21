Скачать
Понедельник, 21.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому
Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому
Нардеп, назвавший коронавирус "выдумкой", выступит на сессии ПАСЕ по теме Covid-паспортов
Нардеп, назвавший коронавирус "выдумкой", выступит на сессии ПАСЕ по теме Covid-паспортов
Джеффа Безоса во время путешествия на ракете хотят оставить в космосе навсегда
Джеффа Безоса во время путешествия на ракете хотят оставить в космосе навсегда
Украина - Австрия: все о решающем матче нашей сборной (фото, видео)
Украина - Австрия: все о решающем матче нашей сборной (фото, видео)

"Сестры, но не близнецы": диетолог рассказал, почему стоит добавить в свой рацион вишню и черешню

"Сестры, но не близнецы": диетолог рассказал, почему стоит добавить в свой рацион вишню и черешню
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

На прилавках рынков и магазинов уже вовсю появляется черешня, а позже пойдет в ход и вишня. Две такие похожие ягоды, как сестры-близняшки, но на самом деле это не так, отмечает диетолог Светлана Фус.

На своей странице в Инстаграм диетолог рассказала, чем полезны эти две ягоды, чем они отличаются, и кому лучше воздержаться от их употребления.

Обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Одноко витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в ней в два раза меньше, чем в черешне. Помимо этого вишня и черешня - низкокалорийные продукты.  

Плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержат в себе мелатонин - гормон, который нормализует работу эндокринной системы, поддерживает холестерин в пределах нормы и улучшает сон. Употребление ягоды:

  • позитивно влияет на работу сердца и состояние сосудов,
  • понижает риск образования тромбов,
  • позитивно влияет на уровень кровяного давления,
  • помогает работе нервной системы,
  • помогает держать в норме уровень холестерина,
  • служит профилактикой простудных заболеваний,
  • улучшает пищеварение,
  • позитивна влияет на состояние волос и ногтей.

Свежая черешня рекомендована людям с железодефицитной анемией. А также рекомендуется есть черешню тем, кто страдает дерматологическими заболеваниями. А  косметические средства на основе черешни помогает справиться с углями и подростковыми прыщами.

Однако не рекомендуется ее есть в больших количествах тем людям, у которых есть склонность к полноте и больным сахарным диабетом. А также не стоит злоупотреблять черешню людям, у которых есть склонность к повышенному газообразованию в кишечнике.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно выбирать черешню по внешнему виду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 318

Все по теме:

Здоровье, Польза, Вишня, Черешня, Светлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому
02 Недолго дрифтовали: любителей скорости жестко наказали за переполох в центре Одессы (видео)
03 Феноменальный гол Шакири - в обзоре матча Евро-2020 Швейцария - Турция (видео)
04 В Ялте число пострадавших от наводнения резко выросло, найден один пропавший без вести
05 В Ужгороде Mercedes столкнулся с автобусом: капот легковушки оказался в салоне, есть жертвы (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Беда не приходит одна: в крымском &quot;Артеке&quot; - массовое ЧП с детьми
Беда не приходит одна: в крымском "Артеке" - массовое ЧП с детьми
В Бельгии рухнуло здание начальной школы, есть погибшие (фото, видео)
В Бельгии рухнуло здание начальной школы, есть погибшие (фото, видео)
В России столкнулись два пассажирских автобуса: 15 детей оказались в больнице (фото, видео)
В России столкнулись два пассажирских автобуса: 15 детей оказались в больнице (фото, видео)
&quot;Труд любви&quot;: Уилл Смит раскрыл фанатам название и обложку своей автобиографии
"Труд любви": Уилл Смит раскрыл фанатам название и обложку своей автобиографии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь