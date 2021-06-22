Наушники опасны: что заявляют врачи и как уменьшить их вред

Неотъемлемым атрибутом современного человека являются наушники. Прослушивание любимой музыки, аудиокниги, или других аудиофайлов позволяет провести время с пользой. Но любимое занятие может таить в себе угрозу для нашего здоровья.

Как не нанести вред себе рассказывается в статье "Как наушники могут со временем навредить вашему слуху" на сайте Healthline.com, с переводом которой вас знакомит "Телеграф".

Использование наушников для прослушивания музыки или подкаста может быть вашим любимым занятием. Однако это может быть не лучшим вариантом для вашего слуха. Согласно недавнему анализу, высокий уровень шума может способствовать потери слуха в будущем.

Дети, подростки и молодежь могут подвергаться особому риску, если они часто в течение многих часов слушают музыку с громкостью, превышающей установленный системой здравоохранения предел в 70 децибел, рекомендованный Национальными институтами здравоохранения.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50 процентов людей в возрасте от 12 до 35 лет подвержены риску потери слуха из-за длительного и чрезмерного воздействия громких звуков, таких как музыка, прослушиваемая через личные аудиоустройства.

"Я думаю, что в более широком плане медицинские и аудиологические сообщества, а также широкая общественность не понимают, что значительная потеря слуха не является частью нормального здорового старения, а в значительной степени представляет собой потерю слуха, вызванную шумом", - сообщил изданию "Healthline" доктор Дэниел Финк, председатель совета директоров "Quiet Coalition".

Он сравнивает это неправильное понимание с заблуждением о том, что глубокие морщины и пигментация кожи являются частью нормального старения, тогда как они в значительной степени представляют собой солнечные или ультрафиолетовые повреждения.

"Точно так же, не подвергаясь воздействию громкого шума, мы должны иметь возможность хорошо слышать в пожилом возрасте, что обычно не соответствует действительности в промышленно-развитых странах", - заявил доктор Финк.

Последствия потери слуха для здоровья

Доктор Финк и врач-аудиолог Ян Мэйс проанализировали и объединили информацию из множества статей по разным дисциплинам, чтобы сделать выводы об использовании персональных аудиосистем.

Ключевой вывод заключался в том, что люди, которые используют персональные аудиосистемы (также называемые персональными устройствами для прослушивания или музыкальными плеерами), подключенные к наушникам или наушникам-капелькам, чтобы контент можно было слышать, не беспокоя других, вредят своему слуху.

"Особенно для молодежи… использование персональной аудиосистемы является основным источником воздействия шума на отдыхе", - заявил врач. "[Когда] они достигнут среднего возраста, вероятно, когда им будет слегка за 30, ближе к 35, они будут такими же слабослышащими, как их бабушка и дедушка, которым сейчас за 70 и 80".

Потеря слуха влечет за собой не только потерю способности общаться, но и снижение когнитивных функций.

Согласно исследованию "Trusted Source" 2011 года, люди, у которых наблюдается потеря слуха, подвергаются риску развития деменции по сравнению с теми, у кого потери слуха нет.

Мэри Л. Карсон, доктор медицины, лицензированный клинический аудиолог, заявила, что исследование также показывает, что люди с потерей слуха без применения лечения со временем подвергаются более высокому риску развития деменции.

Она добавила, что есть несколько многообещающих исследований, которые показывают, что лечение потери слуха с помощью слуховых аппаратов снижает риск снижения когнитивных функций и деменции.

"Тем не менее, как гласит старая пословица, "легче болезнь предупредить, чем потом ее лечить". Приобретение более здоровых привычек в отношении слуха сейчас может стать инвестицией в ваше долгосрочное здоровье, не только путем предотвращения потери слуха, но и снижения риска когнитивного спада и слабоумия с возрастом", - предупредила она.

Как установить здоровые пределы шума

По словам Карсона, потеря слуха из-за воздействия шума может накапливаться после одного очень громкого воздействия или, что чаще, развиваться медленно с течением времени.

"Мы живем в шумном мире, и многие люди постоянно подвергаются воздействию небезопасных уровней шума, которые могут повлиять на их здоровье в долгосрочной перспективе… В моей практике мы недавно видели молодого человека с перфорированной барабанной перепонкой. Он признался, что слишком громко слушал музыку через наушники," поведала доктор Карсон.

Для сохранения вашего слуха в целости и сохранности врачи рекомендуют придерживаться следующих мер:

Сохраняйте уровень звука ниже 70 дБА

Национальный институт здравоохранения объясняет, что звук измеряется в единицах, называемых децибелами, и утверждает, что "звуки с уровнем звукового давления 70 или ниже по шкале А (дБА), даже после длительного воздействия, вряд ли вызовут потерю слуха. Однако длительное или повторяющееся воздействие звуков с уровнем мощности 85 дБА или выше может вызвать потерю слуха".

"Очень хорошим примерным индикатором является то, что если человеку приходится напрягаться, чтобы говорить или быть услышанным из-за окружающего шума, то это более 75 децибел", - заявила эксперт.

Для устройств сложно определить выходной децибел, поэтому он предлагает использовать ваше устройство с настройкой 50 процентов, а также сократить время прослушивания.

Карсон отмечает, что существуют варианты безопасности при использовании наушников, но даже эти варианты требуют родительского или потребительского контроля.

Например, она сказала в iPhone необходимо использовать приложение "Слух" в Центре управления, чтобы проверить уровень звука в наушниках.

"В этом приложении вы можете видеть свой средний уровень прослушивания и следить за тем, чтобы уровень звука оставался ниже рекомендованного среднего уровня 70 дБА", - заявила Карсон.

Другой вариант - наушники с ограничением громкости для детей, хотя Карсон сказала, что у них обычно есть ограничения громкости на уровне около 85 дБА, и они по-прежнему требуют родительского контроля времени использования и настройки громкости.

Эксперт отметила, что детские наушники с пределом громкости 85 дБа безопаснее, чем наушники без ограничения громкости, однако и они небезопасны для слуха.

"Потеря слуха особенно вредна для детей и подростков, потому что они должны уметь слышать, чтобы учиться, общаться, а потеря слуха влияет на социальное развитие, успехи в учебе и заработки на протяжении всей жизни", - подчеркнула он.

Используйте приложение для измерения уровня звука

Существует множество бесплатных или недорогих приложений для измерения уровня звука, которые помогают определить уровень шума в вашей среде.

Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) предлагает свое бесплатное приложение.

"Приложение для измерения звука в смартфоне поможет узнать, что громко, а что нет", - заявила эксперт.

Используйте средства защиты органов слуха

Существует множество средств защиты органов слуха, предназначенных для защиты от окружающего шума.

Например, доктор Карсон заявила, что средства защиты слуха с фильтром для музыкантов могут помочь сохранить качество музыки, при этом обеспечивая надежную защиту.

"Средства защиты слуха бывают разных видов - наушники, поролоновые заглушки, многоразовые нестандартные заглушки и индивидуальные средства защиты слуха. Поговорите со своим специалистом по слуховым аппаратам, чтобы получить консультацию относительного того, что лучше всего подходит для вашего случая", - порекомендовала она.

Следите за тревожными признаками потери слуха

"Самые распространенные первые признаки потери слуха - это проблемы со слухом в шумной обстановке и ощущение, будто вы слышите людей, но просто не можете понять, о чем они говорят", - объяснила доктор Мэри Карсон.

Она пояснила, что шум в ушах или звон в ушах также часто является ранним признаком повреждения слуховой системы и предупреждением о потере слуха.

Регулярно проверяйте слух

Если вам уже за 50 лет или вы часто подвергаетесь воздействию опасного шума, Карсон рекомендует ежегодно проверять слух.

"Если вы замечаете какие-либо изменения в своем слухе или новый или усиливающийся звон в ушах, вам следует немедленно проверить свой слух", - настойчиво рекомендовала доктор.