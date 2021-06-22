Познавательная милота: забавное видео с котиком о пользе вакцинации покорило сеть

Китайские умельцы с целью популяризации вакцинации от коронавируса в стране создали ролик, в котором доступным способом пояснили, как работают вакцины от COVID-19.

Ролик был обнародован в местных соцсетях и за короткое время набрал более 300 миллионов просмотров, пишет HNR.

Сам видеоряд получился очень милым и веселым. В нем показано, как капля вакцины попадает в организм, надевает на себя костюм коронавируса и идет провоцировать антитела, которые в это время занимаются своими делами и стараются игнорировать "нарушителя".

Тем не менее, в итоге их терпению приходит конец и они всей кучей решают проучить наглеца. На прощание коронавирус-самозванец протягивает им записку с надписью "запомните меня".

Как известно, в Китае в последнее время запущена мотивационная кампания для наращивания темпов массовой вакцинации. 20 июня власти страны похвастались тем, что уже был сделан миллиард прививок. Из них 100 миллионов сделаны всего лишь за пять дней.