Как перенести сильную жару: названы простые советы (инфографика)

Лето в Украине несмотря на небольшие дожди будет весьма жаркое.
Так, "Телеграф" решил собрать топ советов, о том, как пережить жаркую погоду:
- стоит сократить время нахождения на улице, особенно с 12 до 15 часов,
- одевать светлую одежду из натуральных тканей,
- носить головные уборы и солнцезащитные очки,
- делать влажную уборку в помещениях,
- употреблять продукты, которые легко усваиваются - фрукты, овощи,
- избегать прямых солнечных лучей и держаться в тени,
- пить от 2 до 3 литров воды в сутки,
- не злоупотреблять кондиционером,
- не злоупотреблять алкоголем,
- принимать прохладный душ несколько раз за день,
- пользоваться кремом для защиты от солнца.
Напомним, что ранее синоптики удивили украинцев, рассказав о погоде в стране до конца недели.