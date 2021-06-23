Усиливается с возрастом и может быть не только на попе: Марина Боржемская рассказала интересные факты и лайфхаки о целлюлите

"Как избавиться от целлюлита" - один из наиболее частых поисковых запросов среди женщин. Мало кому нравиться "апельсиновая корка" на попе, и все хотят от нее избавиться.

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице решила поговорить со своими подписчиками об этой проблеме, и рассказала интересные факты о целлюлите, а также добавила, как можно от него избавиться.

Оказывается, что мужчины также сталкиваются с целлюлитом, но у женщин все же он встречается чаще. Также помимо попы, он может быть и на бедрах, животе и руках. Помимо этого целлюлит усиливается с возрастом и может передаваться генетически.

Появляется в любом возрасте и при любом весе. А курение и алкоголь только "усугубляют ситуацию".

Как можно избавиться от целлюлита?

Правильное сбалансированное питание.

Водный баланс.

Спорт. Хотим красивую попу и упругие ножки? Каждый день делаем упражнения.

Массаж и самомассаж. Туда же смело добавляем скрабы, обертывания и крема.

Ванны с эфирными маслами, морской солью, экстрактами водорослей.

Контрастный душ также прекрасно подойдет для лечения и профилактики целлюлита.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, почему возникают растяжки на теле, и как от них избавиться.