Поможет от подагры и наладит сон: 5 причин, почему стоит добавить вишню в свой рацион

Совсем скоро начнется сезон вишни, и прилавки рынков и магазинов "покроются" этой красной ягодой. Стоит отметить, что эта маленькая ягода хранит в себе очень много пользы. Так, почему же стоит включить вишню в свой рацион?
Вишня содержит в себе ряд полезных питательных веществ, таких как витамин С и антиоксиданты. А также ягоды могут помочь снизить воспаление, защитить здоровье сердца и улучшить сон. Стоит отметить, что польза вишни может зависеть от ряда факторов, таких как: сорт вишни, сколько человек потребляет ягоду и как часто.
Топ-5 ценных полезных свойств вишни:
Чтобы получить максимальную пользу от ягоды можно:
Добавлять свежую вишню в фруктовые салаты, смузи, овсянку и йогурт.
Добавлять сушеную вишню во фруктовые и ореховые смеси, каши, мюсли и мюсли.
Сочетать вишню с солеными продуктами, такими как салаты, сыры, морепродукты или свинина.
Использовать вишневое пюре или компот в заправках, соусах и приправах.
Добавлять в смузи вишневый порошок или вишневый концентрат.
Люди получат максимальную пользу от вишни, если будут есть их в рамках здорового питания и образа жизни.
Ранее, "Телеграф" писал, что диетолог Светлана Фус рассказала о пользе и вреде вишен и черешен.