Поможет от подагры и наладит сон: 5 причин, почему стоит добавить вишню в свой рацион

Совсем скоро начнется сезон вишни, и прилавки рынков и магазинов "покроются" этой красной ягодой. Стоит отметить, что эта маленькая ягода хранит в себе очень много пользы. Так, почему же стоит включить вишню в свой рацион?

Вишня содержит в себе ряд полезных питательных веществ, таких как витамин С и антиоксиданты. А также ягоды могут помочь снизить воспаление, защитить здоровье сердца и улучшить сон. Стоит отметить, что польза вишни может зависеть от ряда факторов, таких как: сорт вишни, сколько человек потребляет ягоду и как часто.

Топ-5 ценных полезных свойств вишни:

Вишня может помочь уменьшить воспаление. Однако стоит отметить, что это относиться как к терпким, так и к сладким сортам вишни, включая плоды вишни, соки и концентраты.

Противовоспалительные свойства вишни также могут помочь при подагре. Потребление вишни может помочь человеку поддерживать умеренный уровень мочевой кислоты в организме, что и вызывает внезапную и сильную боль в суставах.

Вишня может быть особенно полезной для сердца, поскольку она может снижать кровяное давление. Ягода содержит несколько питательных веществ, которые могут помочь при артериальном давлении.

Вишня - богатый природный источник мелатонина, который влияет на сон и настроение. Мелатонин может быть полезен тем, кто страдает бессонницей.

Регулярные упражнения м огут привести к боли в мышцах, а употребление терпких сортов вишни улучшает выносливость человека во время упражнений.

Чтобы получить максимальную пользу от ягоды можно:

Добавлять свежую вишню в фруктовые салаты, смузи, овсянку и йогурт.

Добавлять сушеную вишню во фруктовые и ореховые смеси, каши, мюсли и мюсли.

Сочетать вишню с солеными продуктами, такими как салаты, сыры, морепродукты или свинина.

Использовать вишневое пюре или компот в заправках, соусах и приправах.

Добавлять в смузи вишневый порошок или вишневый концентрат.

Люди получат максимальную пользу от вишни, если будут есть их в рамках здорового питания и образа жизни.

Ранее, "Телеграф" писал, что диетолог Светлана Фус рассказала о пользе и вреде вишен и черешен.