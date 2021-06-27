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Эк-участница "Холостяка" Даша Ставнича поделилась "рецептом" того, как привести себя в желаемую форму

Эк-участница "Холостяка" Даша Ставнича поделилась "рецептом" того, как привести себя в желаемую форму
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Экс-участница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", мастер спорта по легкой атлетике Даша Ставнича на своей странице в Инстаграм поделилась со своими подписчиками своими методами, как можно легко привести себя в желаемую форму.

"Самый легкий рецепт, как оставаться в форме" - пишет на своей странице Дарья.

Пять пунктов от Даши Ставничой: 

  • Разнообразный рацион.

  • Нужно понимать, что углеводы тоже бывают разные. Быстрые - это те которые усваиваются быстро и насыщают организм не надолго, вследствие чего чувство голода приходит снова через короткое время, и сложные - это те от которых чувство насыщения держится долго. 

  • Нужно отказаться от рафинированного сахара и внимательно читать состав магазинных продуктов.

  • Потребление жирных кислот Омега-3 очень важно. Вообще употребление рыбы нужно включить в свой рацион хотя бы раз в неделю, в идеале три раза в неделю. Именно Омега-3 борется с заболеваниями сердца и сосудов.

  • Не привязывайтесь к приемам пищи. Создайте комфортные условия под себя.

 
 
 
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Публикация от Даша Ставнича | Холостяк 11 (@stavnicha_dasha)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, почему стоит заниматься йогой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Холостяк, Даша Ставнича.
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