Эк-участница "Холостяка" Даша Ставнича поделилась "рецептом" того, как привести себя в желаемую форму

Экс-участница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", мастер спорта по легкой атлетике Даша Ставнича на своей странице в Инстаграм поделилась со своими подписчиками своими методами, как можно легко привести себя в желаемую форму.

"Самый легкий рецепт, как оставаться в форме" - пишет на своей странице Дарья.

Пять пунктов от Даши Ставничой:

Разнообразный рацион.

Нужно понимать, что углеводы тоже бывают разные. Быстрые - это те которые усваиваются быстро и насыщают организм не надолго, вследствие чего чувство голода приходит снова через короткое время, и сложные - это те от которых чувство насыщения держится долго.

Нужно отказаться от рафинированного сахара и внимательно читать состав магазинных продуктов.

Потребление жирных кислот Омега-3 очень важно. Вообще употребление рыбы нужно включить в свой рацион хотя бы раз в неделю, в идеале три раза в неделю. Именно Омега-3 борется с заболеваниями сердца и сосудов.

Не привязывайтесь к приемам пищи. Создайте комфортные условия под себя.

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