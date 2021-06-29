Ученые заявили о новой болезни, которая развивается после коронавируса мутации Дельта

В Индии дети и подростки, которые перенесли штамм Дельта, через время начали болеть опасным мультисистемным воспалительным синдромом.

Об этом информирует The Times of India.

Сообщается, что болезнь проявляется через месяц-полтора после выздоровления от ковида. Профессор Института медицинского образования в Чандигархе Джаяшри говорит о том, что синдрому уже год, однако теперь они выявляют все больше случаев такого побочного эффекта после коронавируса.

У маленьких пациентов наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, слабость, сыпь, конъюнктивит, а также могут быть диарея, рвота и пониженное давление.

Напомним, коронавирус, который бушует в мире, мог быть усилен искусственным способом. Об этом заявила ученый-вирусолог Даниэль Андерсон, которая была сотрудником лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань до ноября 2019 года.