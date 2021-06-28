Лишний вес - фактор риска при COVID-19? Комаровский озвучил ответ

Люди с лишним весом, как правило, имеют гипертоническую болезнь, часто даже не подозревая об этом. А именно гипертоническая болезнь и лишний вес определенным образом влияют на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть при осложнении коронавирусной инфекции, особенно при цитокиновом шторме, у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом. О том, что люди с лишним весом более уязвимы перед коронавирусом, - читайте здесь.

Об этом рассказал известный украинский врач и ведущий Евгений Комаровский в Инстаграме.

Комаровский считает, что есть какие-то общие факторы, которые приводят к ожирению и обуславливают тяжелое течение коронавирусной инфекции именно у людей с лишним весом, потому что у них по-особому функционируют рецепторы, через которые вирус проникает в организм.

"Да, в любом случае ожирение рассматривается как фактор риска при коронавирусной инфекции, но это не повод сходить с ума - огромное количество людей с лишним весом переносят болезнь легко. Но именно сочетание ожирения и - обращаю ваше внимание на эту важную подробность! - неконтролируемой гипертонической болезни серьезно повышает вероятность тяжелого течения болезни", - пишет врач.

При наличии лишнего веса нужно знать и понимать, что повышение артериального давления - это один из ваших спутников. Есть лишний вес - измеряем, контролируем артериальное давление, причем независимо от того, есть у вас подозрение на коронавирус или нет. Ваша задача - хорошо подумать о том, как стабилизировать давление и уменьшить вес.

Также, кардиолог Сергей Бойцов считает, что ожирение - это такая же насущная проблема, что и коронавирус.