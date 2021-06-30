Цвет имеет значение: диетолог рассказал, какую пользу приносит употребление разноцветных овощей, фруктов и ягод

Лето - это не только время отпусков, тепла и отдыха, но и время свежих овощей, фруктов и ягод. Идя по рынку или магазину, на полках в глаза так и бросаются разноцветный "вкусности". И оказывается, цвет овощей, фруктов и ягод может о многом рассказать о продукте.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, что цвет многих овощей, фруктов и ягод обусловлен содержанием в них натуральных пигментов, которые отвечают за разные их полезные свойства, которые нужны для нормального роста и развития.

К примеру:

фиолетовые или голубые (антоцианин) - снижают риск развития болезней сердца и рака желудка, нормализуют кровяное давление и уровень холестерина;⁣⁣⠀

красные (ликопин) - защищают сердце, снижают риск развития рака;⁣⁣⠀

оранжевые или желтые (бета-каротин) - укрепляют иммунитет, улучшают здоровье глаз;⁣⁣⠀

белые или коричневые (аллицин) - улучшают память, снижают риск болезней сердца и сосудов, имеют антибактериальные свойства.⁣⁣⠀

зеленые (хлорофилл) - уменьшают риск онкологических заболеваний, активизирует клеточное дыхание.⁣⁣⠀

"Ешьте как можно больше разноцветных разнообразных овощей, фруктов и ягод. Они - важная составляющая здорового питания" - отмечает Светлана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, чем полезны вишни и черешни, чем отличаются эти ягоды, и кому лучше воздержаться от их употребления.