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Цвет имеет значение: диетолог рассказал, какую пользу приносит употребление разноцветных овощей, фруктов и ягод

Цвет имеет значение: диетолог рассказал, какую пользу приносит употребление разноцветных овощей, фруктов и ягод
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Лето - это не только время отпусков, тепла и отдыха, но и время свежих овощей, фруктов и ягод. Идя по рынку или магазину, на полках в глаза так и бросаются разноцветный "вкусности". И оказывается, цвет овощей, фруктов и ягод может о многом рассказать о продукте.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, что цвет многих овощей, фруктов и ягод обусловлен содержанием в них натуральных пигментов, которые отвечают за разные их полезные свойства, которые нужны для нормального роста и развития. 

К примеру: 

  • фиолетовые или голубые (антоцианин) - снижают риск развития болезней сердца и рака желудка, нормализуют кровяное давление и уровень холестерина;⁣⁣⠀

  • красные (ликопин) - защищают сердце, снижают риск развития рака;⁣⁣⠀

  • оранжевые или желтые (бета-каротин) - укрепляют иммунитет, улучшают здоровье глаз;⁣⁣⠀

  • белые или коричневые (аллицин) - улучшают память, снижают риск болезней сердца и сосудов, имеют антибактериальные свойства.⁣⁣⠀

  • зеленые (хлорофилл) - уменьшают риск онкологических заболеваний, активизирует клеточное дыхание.⁣⁣⠀

"Ешьте как можно больше разноцветных разнообразных овощей, фруктов и ягод. Они - важная составляющая здорового питания" - отмечает Светлана.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, чем полезны вишни и черешни, чем отличаются эти ягоды, и кому лучше воздержаться от их употребления.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 135

Все по теме:

Питание, Здоровье, Фрукты, Овощи, Польза, Светлана Фус.
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