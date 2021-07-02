Врачи впервые диагностировали вертикальный перелом пениса: как он выглядит и в каких позах его можно получить

В Великобритании 40-летний мужчина получил вертикальный перелом полового члена, после того, как уперся пенисом в промежность партнера. Такой случай стал первым в мире.

Об этом сообщает BMJ.

Как уточняют авторы, перелом полового члена чаще всего случается в возрасте старше 40 лет. При этом самыми опасными позами считаются:

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Во время перелома происходит разрыв белочной оболочки, которая покрывает наполненные кровью пещеристые тела. Обычно мужчина слышит хлопок, после этого почти сразу же пропадает эрекция, пенис сильно опухает и синеет. Наибольшая опасность в том, что травма требует срочного хирургического вмешательства.

В описываемом случае пациент не слышал хлопка, а его пенис оставался эрегированным некоторое время.

МРТ зафиксировала вертикальный разрыв длиной три сантиметра с правой стороны члена. Ученые не смогли сфотографировать гениталии из-за антиковидных ограничений, но приложили к работе снимок томографа.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Москве 50-летний мужчина отрезал собственный половой орган и вышел с ним на улицу.