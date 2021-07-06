"Твое тело скажет "Спасибо": Анита Луценко рассказала, как правильно делать планку (видео)

Одно из самых популярных и действенных упражнений - это планка. Такая тренировка прорабатывает большое количество мышц. Но здесь главное, это правильно делать плану, чтобы не навредить себе.

Известный фитнес-тренер Анита Луценко на своем ютуб-канале разместила тренировку, в которой показала, как правильно делать упражнение планка. А также рассказала, для чего оно нужно, и кому его делать нельзя.

"ТОП-5 видов планки от Аниты Луценко. Твое тело скажет "Спасибо" - обещает тренер.

Когда нельзя делать эту тренировку:

беременным;

во время критических дней, если тебе плохо;

в течении 6-8 недель после родов.

если есть проблемы со здоровьем - проконсультируйся с доктором.

Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко развеяла миф о суточной норме в 10 тыс. шагов и рассказала, сколько в день достаточно шагов проходить.