Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта

Если вы любите сало, но отказались от него, потому что оно "жирное" - спокойно доставайте из холодильника!

Как отметила в сториз Инстаграма известный украинский диетолог Светлана Фус, жиры нам нужны обязательно. Они должны присутствовать в питании. Сало относится к тем полезным жирам, которые человек должен употреблять.

По своей биологической ценности сало лучше, чем сливочное масло. Все зависит от количества. Как говорят: "Що занадто, то не здраво".

Количество жира, которое нужно организму человека, составляет 1 грамм сала на 1 кг массы тела: "Если, предположим, кушать сало каждый день по 20-30 граммов максимум - это покроет потребность в жирах природного происхождения". Но 30 граммов жира в день - это очень мало. Изо дня в день состав рациона человека меняется: если мы кушаем какой-либо другой жирный продукт, то от сала, конечно, можно отказаться.

"Итак, в нормальном питании месту салу - есть. А когда мы пытаемся из нормального питания убрать половину продуктов, которые обеспечивают организм необходимыми веществами, мы приносим только вред. Если мы не даем организму все необходимое, организм замедляет свои обменные процессы и человек, наоборот, поправляется. Поэтому, любители сала, кушайте его на здоровье! Но помните о здравом количестве", - подытожила диетолог.

Ранее "Телеграф" писал, что сало, как оказалось, только способствует похудению.