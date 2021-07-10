Популярное средство для лечения COVID-19 признано бесполезным

Европейское общество клинической микробиологии (ECCMID) признало популярный препарат, используемый в борьбе против коронавируса, бесполезным.

Как пишет ТАСС, речь идет о препарате "Азитромицин".

Как выяснили ученые, употребление этого препарата никак не влияло на шансы инфицированных коронавирусом попасть в реанимацию или умереть от осложнений инфекции.

Эксперты призвали врачей во всех странах мира отказаться от использования азитромицина при COVID-19, поскольку у бактерий может выработаться резистентность к этому препарату.

Как сообщалось ранее, в Норвегии женщины обнаружили у себя неожиданный побочный эффект после вакцинации от коронавируса средством Pfizer. Многие из них отметили, что после прививки у них увеличилась грудь. Впрочем, врачи заявили, что это следствие увеличения лимфатических узлов и эффект пропадет спустя несколько недель.