Скачать
Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
Главные события недели: продление домашнего ареста Медведчуку, убийство президента Гаити, полет Бренсона в космос
Зеленский прибыл в Германию: детали визита
Зеленский прибыл в Германию: детали визита
Мэр Днепра готовится лететь в космос вслед за Бренсоном
Мэр Днепра готовится лететь в космос вслед за Бренсоном
Тбилиси охвачен протестами после смерти избитого противниками ЛГБТ-марша телеоператора (видео)
Тбилиси охвачен протестами после смерти избитого противниками ЛГБТ-марша телеоператора (видео)

Плохая новость для любителей поспать подольше: "совы" чаще "жаворонков" страдают от депрессии

Плохая новость для любителей поспать подольше: "совы" чаще "жаворонков" страдают от депрессии
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новые исследования показали, что "жаворонки" менее склонны к депрессивным расстройствам нежели "совы". 

Об этом сообщает The New York Times. Исследование обнародовано в журнале Jama Psychiatry.

Ученые считают, что чем раньше ложится спать человек, тем ниже его склонность к депрессии. Эти исследования являются констатацией тенденции без четкого понимания причины и связей между этими явлениями.

Предполагается, что "жаворонки" могут более трепетно относиться к своему здоровью, чем "совы". Кроме того, известно, что депрессия часто сопровождается нарушениями сна, а потому возможно, что люди становятся "совами" как раз из-за своего состояния.  

В исследовании был применен метод менделевской рандомизации, помогающий точно устанавливать причинно-следственные связи. 

Ученые сравнили большие группы людей на основе генетических признаков, указывающих на их предрасположенность к тому, чтобы быть "жаворонком" или "совой". Выявлено более 340 генетических признаков, связанных с циркадным ритмом сна. 

Всего в исследовании участвовало более 800 тысяч человек. Ученые использовали не только эти данные, но также свидетельства самих подопытных и лабораторные записи сна. 

В итоге у любителей поспать подольше был выявлен более высокий риск развития депрессии. 

Впрочем, доктор Тилл Реннеберг указал, что "жизнь гораздо сложнее", поскольку ученые хоть и пришли к правильным выводам, но все же не обладают сведениями о том, например, во сколько "совам" приходится просыпаться на работу. Если это некомфортное для них раннее утро, то этот фактор сам по себе может влиять на развитие депрессии. 

Также ученые не обещают, что изменение привычек у "сов" поможет снизить шансы возникновения депрессии, поскольку исследование рассматривает большие группы людей, а не конкретных индивидов. 

Как сообщалось ранее, в США готовятся применить на военных "таблетки от старости"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 53

Все по теме:

Депрессия, Здоровье, Сон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российского артиста не пустили на собственный концерт в Одессе: "Покажи паспорт или не пущу"
02 "АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
03 Яблоку негде упасть: одесский пляж переполнен отдыхающими (видео)
04 Не хотели колоться "Спутником": тысячи москвичей часами простояли в очереди за другой вакциной, всем не хватило (видео)
05 Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве
Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве
Яблоку негде упасть: одесский пляж переполнен отдыхающими (видео)
Яблоку негде упасть: одесский пляж переполнен отдыхающими (видео)
СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука по всей Украине (фото)
СБУ и ГФС провели обыски на сотне заправок Медведчука по всей Украине (фото)
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь