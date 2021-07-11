Плохая новость для любителей поспать подольше: "совы" чаще "жаворонков" страдают от депрессии

Новые исследования показали, что "жаворонки" менее склонны к депрессивным расстройствам нежели "совы".

Об этом сообщает The New York Times. Исследование обнародовано в журнале Jama Psychiatry.

Ученые считают, что чем раньше ложится спать человек, тем ниже его склонность к депрессии. Эти исследования являются констатацией тенденции без четкого понимания причины и связей между этими явлениями.

Предполагается, что "жаворонки" могут более трепетно относиться к своему здоровью, чем "совы". Кроме того, известно, что депрессия часто сопровождается нарушениями сна, а потому возможно, что люди становятся "совами" как раз из-за своего состояния.

В исследовании был применен метод менделевской рандомизации, помогающий точно устанавливать причинно-следственные связи.

Ученые сравнили большие группы людей на основе генетических признаков, указывающих на их предрасположенность к тому, чтобы быть "жаворонком" или "совой". Выявлено более 340 генетических признаков, связанных с циркадным ритмом сна.

Всего в исследовании участвовало более 800 тысяч человек. Ученые использовали не только эти данные, но также свидетельства самих подопытных и лабораторные записи сна.

В итоге у любителей поспать подольше был выявлен более высокий риск развития депрессии.

Впрочем, доктор Тилл Реннеберг указал, что "жизнь гораздо сложнее", поскольку ученые хоть и пришли к правильным выводам, но все же не обладают сведениями о том, например, во сколько "совам" приходится просыпаться на работу. Если это некомфортное для них раннее утро, то этот фактор сам по себе может влиять на развитие депрессии.

Также ученые не обещают, что изменение привычек у "сов" поможет снизить шансы возникновения депрессии, поскольку исследование рассматривает большие группы людей, а не конкретных индивидов.

Как сообщалось ранее, в США готовятся применить на военных "таблетки от старости".