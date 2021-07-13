ВОЗ ответила, можно ли "миксовать" прививки от коронавируса разных производителей

В ВОЗ рассказали, можно ли делать первую дозу вакцины одним препаратом, а для второй - выбрать другой.

По информации организации, колоть вакцины против коронавируса разных производителей однозначно не стоит. Хотя в некоторых странах и проводят подобные эксперименты.

В ВОЗ ответили, что это опасная тенденция, ведь на данный момент нет соответствующих результатов научных исследований. Ученые также не знают, есть ли совпадения между веществами разных компаний.

Также в организации полагают, что если люди будут решать когда и какую дозу вакцины колоть, начнется настоящий хаос.

Отметим, что в некоторых государствах подобный "микс" разрешен в обход ВОЗ.

Например, в Таиланде совмещают вакцины AstraZeneca и Sinovac. А в Канаде вакцинированным первой дозой AstraZeneca советуют делать второй укол от Pfizer или Moderna. Однако стоит учесть то, что данные рекомендации появляются исключительно из-за того, что некоторые прививки попросту находятся в дефиците.

Как ранее сообщал "Телеграф", прививание американской вакциной Johnson & Johnson в редких случаях может вызывать необычный побочный эффект - синдром Гийена-Барре.