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Привиться от "короны" без риска свертывания крови: Johnson & Johnson и AstraZeneca подумывают улучшить свои вакцины

Привиться от "короны" без риска свертывания крови: Johnson & Johnson и AstraZeneca подумывают улучшить свои вакцины
11:03 Сегодня Телеграф IDA

Johnson & Johnson и AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета и других научных центров изучают можно ли снизить или избавиться от риска тромбоза после вакцинации. 

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, ученые из США, Европы и Канады ведут свои исследования и есть вероятность модификации вакцины от AstraZeneca к следующему году.

В компании отметили, что активно работают с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы изучить редкие случаи свертывания крови, их раннюю диагностику и лечение. 

В Johnson & Johnson также заявили о постоянных исследования и сотрудничестве с мировыми организациями здравоохранения. 

Вакцины не помогают? В каких странах чаще всего болеют Covid-19

Риск свертывания крови в сочетании с низким уровнем тромбоцитов - редкое состояние, называемое вакцино-индуцированной иммунной тромбоцитопенией или VITT. Согласно европейской и британской статистике - после прививки AstraZeneca возникает примерно 1-2 на 100 000 вакцинаций.

Накануне "Телеграф" сообщал, что власти США официально объявили о побочном эффекте вакцины Johnson & Johnson.

Также в  Украине планируют провести третий этап клинических испытаний израильской вакцины против коронавируса Brilife.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson.
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