Привиться от "короны" без риска свертывания крови: Johnson & Johnson и AstraZeneca подумывают улучшить свои вакцины

Johnson & Johnson и AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета и других научных центров изучают можно ли снизить или избавиться от риска тромбоза после вакцинации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, ученые из США, Европы и Канады ведут свои исследования и есть вероятность модификации вакцины от AstraZeneca к следующему году.

В компании отметили, что активно работают с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы изучить редкие случаи свертывания крови, их раннюю диагностику и лечение.

В Johnson & Johnson также заявили о постоянных исследования и сотрудничестве с мировыми организациями здравоохранения.

Риск свертывания крови в сочетании с низким уровнем тромбоцитов - редкое состояние, называемое вакцино-индуцированной иммунной тромбоцитопенией или VITT. Согласно европейской и британской статистике - после прививки AstraZeneca возникает примерно 1-2 на 100 000 вакцинаций.

Накануне "Телеграф" сообщал, что власти США официально объявили о побочном эффекте вакцины Johnson & Johnson.

Также в Украине планируют провести третий этап клинических испытаний израильской вакцины против коронавируса Brilife.