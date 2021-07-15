В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет - подробности

Решением Верховной Рады Украины в четверг, 15 июля, был принят законопроект №5122 о запрете продажи лекарственных средств лицам младше 14 лет. Об этом сообщает Укринформ.

Законопроект поддержал 341 народный депутат. Парламентарии приняли такие меры по причине распространения случаев суицида детей и подростков на территории Украины. Подобные инциденты были вызваны неконтролируемым употреблением несовершеннолетними лекарств не по назначению.

Теперь фармацевт может потребовать у покупателя документы, если сомневается в его возрасте. Продажа медикаментов малолетним лицам будет грозить большими штрафами.

Власти считают, что запрет на государственном уровне позволит контролировать продажу препаратов и избегать несчастных случаев. Закон вступает в силу на следующий день после дня его подписания.

Всем следует быть осторожными с употреблением лекарств, особенно детям. Доктор Комаровский даёт советы родителям, какие медикаменты стоит принимать детям, а какие нет, об этом ранее сообщает «Телеграф».