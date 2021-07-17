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Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
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Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)

Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
10:13 Сегодня Телеграф

Середина недели ознаменовалась громким скандалом вокруг вакцины Pfizer. В четверг утром СМИ разразились новостью о том, что в Харьковской области почти 10 тысяч доз американской вакцины стали непригодными к использованию из-за неправильного хранения при перевозке.

Так, издание Страна опубликовала ролик, на котором видно, что вакцина Pfizer приехала в Харьковскую область при плюсовой температуре перевозки, в то время как ее нужно держать при -60-80° Цельсия.

В департаменте здравоохранения Харьковской ОГА подтвердили: в самом деле 30 июня из 21,6 тысячи прибывших доз не допустили два контейнера, 9360 единиц.

"Вакцина 2 июля направлена назад. Все вакцины, которые были с нарушением термоцепи, ни к кому не применялись", - заверил глава департамента Максим Хаустов.

Почти 10 тысяч доз вакцины не добрались до пациентов из-за ошибки

"Телеграф" попытался выяснить, что произошло и обратился за комментарием в "Укрмедпостач" - госпредприятие, которое, собственно, занимается доставкой вакцин в регионы. Там отметили, что видео, которое обнародовали СМИ, основаны исключительно на показателях датчика температурного режима.

"Это техника со всеми своими достоинствами и недостатками. Уверяю, что у нас есть все подтверждающие документы и я совершенно уверена, на 100%, что это датчик. Логгер показал абсолютно некорректную погрешность в учете именно температурного режима", - рассказала "Телеграфу" директор "Укрмедпостач" Оксана Маринчук.

Глава Укрмедпостач Оксана Маринчук уверяет, что вакцина хранилась качественно

По ее словам, работники предприятия, которые готовили эту вакцину к отправке, сделали максимум для того, чтобы вакцина доехала до учреждения здравоохранения безопасной, с соблюдением холодовой цепи и качественной.

Наши журналисты решили воочию убедиться в словах главы "Укрмедпостач" и отправились на госпредприятие в Киеве, чтобы увидеть, в каких условиях осуществляется хранение и транспортировка вакцин. Вашему вниманию - фоторепортаж корреспондента "Телеграфа" с предприятия.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Вакцина, Pfizer, Covid-19, Укрмедпостач.
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