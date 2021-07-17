Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как мотивирует себя бегать: "От этого процесс все интересней"

Пробежки по утрам - очень хороший способ держать себя в форме, но не каждый может себя заставить вылезти с кровати в часиков 6-7 утра, чтобы побегать. С такой "проблемой" сталкиваются даже фитнес-тренера.

Анита Луценко на своей странице в Инстаграм рассказала своим подписчикам, как лично она мотивирует себя на утреннюю пробежку.

"Обычно я рассказываю что-то полезное для тебя, но сегодня расскажу про себя и свои тренировки и мою личную мотивацию" - пишет тренер.

Мотивация Аниты Луценко:

Для усиления намерения тренер нашла марафон через несколько месяцев, чтоб готовиться к нему.

Предложила совместный бег коллегам, родственникам.

Начала бегать по несколько километров в день.

Не стоит бежать быстро.

Нужно дать время, чтобы полюбить бег.

Идеальное время - утро.

Пробежки с мужем, а потом сравнивание результатов.

Тренер смотрит, читает, говорит про пробежки и от этого процесс становится все интересней.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко показала, как правильно стоять в планке.