Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как мотивирует себя бегать: "От этого процесс все интересней"

Пробежки по утрам - очень хороший способ держать себя в форме, но не каждый может себя заставить вылезти с кровати в часиков 6-7 утра, чтобы побегать. С такой "проблемой" сталкиваются даже фитнес-тренера.
Анита Луценко на своей странице в Инстаграм рассказала своим подписчикам, как лично она мотивирует себя на утреннюю пробежку.
"Обычно я рассказываю что-то полезное для тебя, но сегодня расскажу про себя и свои тренировки и мою личную мотивацию" - пишет тренер.
Мотивация Аниты Луценко:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко показала, как правильно стоять в планке.