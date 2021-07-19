Как правильно выбрать арбуз (инфографика)

Многие украинцы не представляют свое лето без арбуза. Действительно, этот сладкий плод очень полезен. Он содержит витамины С, А, В1,В5 и В6, калий и магний. При этом арбуз достаточно низкокалорийный - около 30 ккал в 100 граммах мякоти.

Для того чтобы арбуз принес максимальную пользу он должен быть качественным и спелым.

"Телеграф" собрал простые правила выбора арбуза.

Первое правило знакомо многим - по арбузу нужно постучать. Хороший и спелый арбуз издаст глухой звук.

Дальше нужно проверить трещит ли он при сдавливании. При этом обратите внимание - трещин на арбузе быть не должно.

На что еще стоит обратить внимание? Внешний вид арбуза. Спелый арбуз он блестящий, без налета. Сбоку должно быть желтое земляное пятно, которое образовывается в процессе созревания. Его полоски должны быть четкими, а плодоножка - сухой. Хороший арбуз крупного размера не должен быть слишком тяжелым.

Ранее "Телеграф" рассказал как сделать отдых на воде безопасным.