Мужская контрацепция: какие варианты может предложить современная наука

Мужская контрацепция уже более века ограничивается одними и теми же двумя вариантами: ношение презервативов или вазэктомия. Вряд ли это можно назвать выбором, тем более что вазэктомия - это вообще постоянная процедура.

Недавняя статья на сайте “Euronews” рассказывает об исследованиях, ведущихся в области мужской контрацепции. "Телеграф" предлагает ознакомиться с ее переводом.

Когда дело доходит до обратимых форм контроля над рождаемостью, женщины могут выбирать между дюжиной методов, начиная от таблеток и заканчивая гормональными инъекциями, имплантатом, пластырем, внутриматочной спиралью (ВМС), диафрагмой, вагинальным кольцом, женскими презервативами или спермицидами, и т.д.

Конечно, контрацепция пытается избежать наступления беременности женщины, и математически проще предотвратить выброс яйцеклетки из яичника или создать барьер вокруг него, чем пытаться вывести из строя миллионы сперматозоидов, пытающихся плыть к этому яичнику.

Общая ответственность

Но по мере того, как женщины все чаще говорят о том, что им сложно оставаться на вершине своего репродуктивного цикла, значительная часть мужчин проявляет интерес к тому, чтобы помочь своей партнерше-женщине избавиться от бремени контроля над рождаемостью.

Опрос "YouGov" 2018 года показал, что 79% из 1600 опрошенных британских мужчин считают, что контрацепция должна быть общей обязанностью.

"Мужчины все чаще говорят о том, что хотят этого. Женщины все чаще говорят о том, что они хотят, чтобы мужчины хотели этого. Поэтому люди начинают обращать на это внимание", - сказала Хизер Вахдат, исполнительный директор организации "Male Contraceptive Initiative", которая помогает финансировать исследования в этой области.

Контрацептивный пластырь: как предупредить беременность

Вот некоторые из наиболее многообещающих методов, находящихся на стадии разработки.

Плечевой гель

Вот способ, которым мужчины могут буквально взять на себя большую часть бремени по использованию противозачаточных средств: ежедневно наносить тестостероновый гель на свои плечи и спину.

Гель под названием "Nestorone" содержит как тестостерон, так и прогестин, синтетическую форму женского полового гормона прогестерона. Прогестин блокирует естественную выработку тестостерона в яичках, снижая выработку сперматозоидов до низкого или несуществующего уровня. Замещающий тестостерон направлен на поддержание нормального полового влечения и других гормональных функций.

Эффективность геля оценивается во всем мире в рамках фазы 2 клинических испытаний, финансируемых Национальными институтами здравоохранения США, цель которых состоит в том, чтобы охватить в общей сложности 400 пар и которые, как ожидается, завершатся в следующем году.

Профессор Ричард Андерсон из Эдинбургского университета, в котором 30 человек уже завершили испытание, говорит, что результаты пока очень обнадеживают.

"Это сработало на удивление хорошо. У нас не было беременностей. Количество сперматозоидов оставалось достоверно подавленным", - заявил Андерсон изданию "Euronews".

Режин Ситрук-Уэр, выдающаяся ученая из Центра биомедицинских исследований Совета по народонаселению, возглавляющая исследование "Nestorone", сказала, что ключевым преимуществом геля для плеч является надежность.

"При ежедневном использовании он остается на поверхности кожи, а затем стабильно действует, - пояснила она, - И мы видим, что он эффективно действует в течение до трех дней, а это значит, что если есть один выходной, и человек забыл его применить, он все равно будет работать".

Но не спешите радоваться. Совет по народонаселению не думает, что гель выйдет на рынок в ближайшие пять лет.

Это потому, что клинические испытания должны не только продемонстрировать то, что продукт предотвращает беременность, но и что он полностью обратим, а это означает, что парам, которые использовали его и впоследствии хотят иметь ребенка, действительно удается забеременеть.

Мужская таблетка

Исследователи также работали над противозачаточными таблетками для мужчин, содержащими диметандролон ундеканоат, или DMAU.

В качестве альтернативы молекула препарата может вводиться в виде инъекций длительного действия. Он подавляет два гормона, необходимые для создания жизнеспособных сперматозоидов: фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ).

Сложность заключается в том, что подавление этих факторов также вызывает снижение уровня тестостерона, что часто сопровождается нежелательными побочными эффектами, такими как снижение либидо, прыщи и перепады настроения.

Такие побочные эффекты могут показаться знакомыми миллионам женщин, которые принимают противозачаточные таблетки, но именно они мешают вывести на рынок мужские противозачаточные средства.

Многообещающее исследование, проведенное по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по инъекции двух гормонов, предназначенной для снижения количества сперматозоидов, было остановлено после того, как эксперты по безопасности сочли, что у него слишком много побочных эффектов, особенно изменений настроения.

Интересно, однако, что 75 процентов из 320 мужчин, участвовавших в испытании, заявили, что хотели бы продолжать использовать этот укол.

С тех пор исследователи работают над способами повозиться с другими гормонами, чтобы заставить организм думать, что уровень тестостерона достаточен и ограничить побочные эффекты.

Обратимая вазэктомия: "Поставь и забудь"

Поскольку женщины становятся все более сдержанными в отношении гормональных форм контроля над рождаемостью, сторонники исследований новых мужских контрацептивов говорят, что негормональные методы могут быть разумным выбором.

Используйте так называемые "сосудоокклюзионные техники" - обратимую вазэктомию.

Она работает путем имплантации геля в семявыносящий проток (канал внутри полового члена, через который сперма покидает тело), который позволяет жидкости течь, но останавливает движение сперматозоидов. Она разрабатывается как одноразовая амбулаторная процедура, которая может длиться несколько лет, либо до тех пор, пока гель не начнет растворяться естественным образом, либо пока мужчина не решит удалить его, чтобы его сперма снова могла свободно перемещаться.

Более четырех десятилетий ученые в Индии изучают сосудосуживающий синтетический гель под названием RISUG ("обратимое ингибирование сперматозоидов под контролем"), который в настоящее время является единственным мужским противозачаточным средством в клинических испытаниях фазы 3.

Исследования показали, что он эффективен, но пока только испытания на животных полностью продемонстрировали способность продукта обращаться вспять. Ожидается, что в этом году начнутся первые испытания геля на водной основе под названием ADAM, разработанного компанией "Contraline" в США.

"Это не так страшно, как может показаться", - сказала Вахдат, чья некоммерческая организация "Male Contraceptive Initiative" помогает финансировать исследование "ADAM".

"Это похоже на мужскую "внутриматочную спираль" (ВМС): обратимый противозачаточный препарат длительного действия для мужчин. Вы устанавливаете его и забываете о нем".

Игра не стоит свеч?

Звучат ли они многообещающе или тревожно, но до того момента, когда эти новые возможности станут реальностью для мужчин во всем мире, еще далеко.

Так почему же это занимает так много времени? "Все это было профинансировано", - сказала Вахдат.

Показательный пример: ее некоммерческая организация "MCI" является вторым по величине спонсором исследований в области контроля над рождаемостью у мужчин после Национальных институтов здравоохранения, ежегодно выделяя гранты на 1,5 миллиона долларов (1,3 миллиона евро), но это капля в море в исследовании медицинских препаратов.

"MCI" и Совет по народонаселению заявляют, что традиционная модель риска и прибыли в фармацевтической отрасли заставила компании оставить эту область практически нетронутой.

"Если вы думаете о том, чтобы взять здорового пациента, отключить функцию (воспроизводства) и пообещать, что ее можно восстановить, это более рискованно с точки зрения отдачи, чем лечение болезни", - пояснил Вахдат.

С точки зрения регуляторов, давать кому-то лекарство с потенциальными побочными эффектами - это своего рода этическая головная боль, если конечная цель - предотвращение беременности - влияет не на его тело, а на здоровье его партнера.

Шаг вперед

Те, кто призывает к увеличению количества мужских противозачаточных средств, говорят, что нужно перевернуть мышление с ног на голову.

"Мы предлагаем модель совместного риска, которая является этичной, потому что вы предотвращаете риск беременности у партнера-женщины, и мы рассматриваем общую сумму риска между партнерами: мужчиной и женщиной", - сказал Логан Никелс, директор по исследованиям компании "MCI".

Хотя эта идея еще не убедила регулирующие органы и компании в сфере здравоохранения, она может быстрее прижиться среди населения в целом.

Во Франции в последние месяцы в заголовках новостей появился новый продукт для контроля рождаемости для мужчин: тепловое кольцо под названием Andro-Switch, предназначенное для приближения яичек к телу и естественного повышения их температуры.

Если его носить хотя бы 15 часов в день в течение нескольких месяцев, оно снижает выработку спермы настолько, что может вызвать временное и обратимое бесплодие.

"Я думаю, что многие люди понимают, что вместо пятой гормональной ВМС на рынке, возможно, мы сможем выпустить одно мужское противозачаточное средство", - сказал Никелс.

Недавние исследования показывают, что многие мужчины рассмотрели бы вопрос о гормональных противозачаточных средствах, если бы они были доступны.

Только в США 77 процентов сексуально активных мужчин в возрасте от 18 до 44 лет, опрошенных в 2017 году, были "очень или в некоторой степени" заинтересованы в опробовании мужской формы контроля над рождаемостью, кроме презервативов или вазэктомии.

"Несколько десятилетий назад люди были просто благодарны за то, что появились методы контрацепции. Теперь люди понимают, что это тоже бремя, и это больше связано с разделением ответственности", - сказал Андерсон из Центра репродуктивного здоровья Эдинбургского университета.

"Некоторые люди действительно хотят подойти к этому делу серьезнее".

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