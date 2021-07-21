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Кофе полезен для здоровья? Кардиологи из США удивили результатами исследования

Кофе полезен для здоровья? Кардиологи из США удивили результатами исследования
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Калифорнийском университете в США ученые провели исследование влияния кофе на работу сердца. Они проанализировали данные более 300 тысяч человек. 

Результаты опубликовали в JAMA Internal Medicine.

Как кофе влияет на сердце

Во время изучения кардиологи из США проштудировали данные с 2006 по 2018 год, среднее время наблюдения за каждым человеком - 4,5 года. Больше половины испытуемых - женщины. Ученые доказали, что на появление аритмии кофе не влияет. 

Согласно их результатам кофе наоборот снижает вероятность фибрилляции предсердий и преждевременных сокращений желудочков - каждая чашка на 3%. Окончательно поставить точку в этом вопросе могут только рандомизированные исследования. 

Тяга к кофе передается генетически

Также ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что у части "подопытных" тяга к кофе была выше, а кофеин усваивался быстрее. Этот процесс зависит от генетики. Последовательность ДНК CYP1A2 влияла на скорость выведения кофе из организма, благодаря выработке одноименного фермента в печени.

В исследовании использовали как оценку самих испытуемых, так и менделевскую рандомизацию. Причем риски развития аритмии у людей с разным генетическим типом усваивания кофе не отличались. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что ученые сделали неожиданные выводы о влиянии кофе на печень. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

США, Исследование, Кофе, Аритмия, Генетика.
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