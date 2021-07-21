Кофе полезен для здоровья? Кардиологи из США удивили результатами исследования

В Калифорнийском университете в США ученые провели исследование влияния кофе на работу сердца. Они проанализировали данные более 300 тысяч человек.

Результаты опубликовали в JAMA Internal Medicine.

Как кофе влияет на сердце

Во время изучения кардиологи из США проштудировали данные с 2006 по 2018 год, среднее время наблюдения за каждым человеком - 4,5 года. Больше половины испытуемых - женщины. Ученые доказали, что на появление аритмии кофе не влияет.

Согласно их результатам кофе наоборот снижает вероятность фибрилляции предсердий и преждевременных сокращений желудочков - каждая чашка на 3%. Окончательно поставить точку в этом вопросе могут только рандомизированные исследования.

Тяга к кофе передается генетически

Также ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что у части "подопытных" тяга к кофе была выше, а кофеин усваивался быстрее. Этот процесс зависит от генетики. Последовательность ДНК CYP1A2 влияла на скорость выведения кофе из организма, благодаря выработке одноименного фермента в печени.

В исследовании использовали как оценку самих испытуемых, так и менделевскую рандомизацию. Причем риски развития аритмии у людей с разным генетическим типом усваивания кофе не отличались.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ученые сделали неожиданные выводы о влиянии кофе на печень.