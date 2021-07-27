Как выжить в жару без кондиционера: советы врачей

Летняя жара может представлять опасность для здоровья тех, у кого нет доступа к кондиционерам, но эксперты говорят, что есть несколько простых способов, как справиться с жарой при повышении температуры.

Недавняя статья на сайте “Healthline” рассказывает, что нужно делать, чтобы сохранить жизнь и здоровье в периоды наступления рекордной жары. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

Необычные повышения температуры по всей планете заставляют людей искать способы сохранять прохладу. Высокие температуры могут увеличить риск теплового истощения и теплового удара. Если у вас нет кондиционера, есть несколько других способов уберечься от жары.

Чтобы помочь вам пережить жару, корреспондент интернет-издания "Healthline" поговорил с медицинскими экспертами, которые поделились своими советами, как сохранять прохладу, когда летнее солнце становится слишком жарким.

Вот что они предлагают.

1. Оставайтесь в больших помещениях

Один из лучших способов сохранять прохладу - полностью избегать жары, оставаясь внутри большого помещения с хорошей вентиляцией.

"Если вам нужно выйти на улицу, ограничьте время, которое вы проводите на улице, делая частые перерывы, во время которых заходите в большое помещение или помещение с кондиционером, чтобы охладиться. Если сейчас у вас нет кондиционера, попробуйте узнать, в каких ближайших общественных местах установлены кондиционеры в вашей районе", - рекомендует доктор Фредерик Дэвис, заместитель председателя Еврейского медицинского центра на Лонг-Айленде.

Сходите в торговый центр, библиотеку, кинотеатр или ресторан - это еще один способ провести несколько часов в помещении, где воздух кондиционируется.

Кроме того, Байо Карри-Винчелл, региональный клинический директор компании "Carbon Health", предупреждает, что если вы находитесь в помещении, чтобы избежать жары, обязательно соблюдайте протоколы COVID-19 и подумайте о вакцинации.

"Пока мы возвращаемся к нормальной жизни, важно помнить, что COVID по-прежнему является важным фактором, и мы должны предотвратить его распространение, чтобы он не привел к более серьезным последствиям … Это обеспечит уровень защиты, будь то в помещении или на улице, чтобы вы и ваша семья были в безопасности, пока вы наслаждаетесь всеми радостями и развлечениями, которые может предложить лето", - заявила она.

2. Обеспечьте максимальную прохладу в своем доме

Если у вас нет кондиционера, вы можете предотвратить нагревание дома, закрывая окна и шторы днем и открывая окна ночью, чтобы впустить более прохладный воздух.

"Кроме того, не включайте духовку или другие приборы, которые могут повысить температуру в помещении", - говорит Карри-Уинчелл.

3. Носите с собой воду

Дэвис говорит, что организм легко теряет воду из-за потоотделения при воздействии высоких температур.

"По этой причине при экстремальных температурах в течение длительного периода времени можно довольно быстро обезвоживаться. Важно стараться носить воду с собой… Пейте достаточно воды, чтобы восполнить любые потери жидкости во время воздействия жары", - сказал Дэвис.

Карри-Винчелл добавляет, что употребление достаточного количества жидкости может помочь защитить от теплового удара или теплового истощения.

"Если вы чувствуете жажду, значит, вы частично обезвожены. Я рекомендую пить воду, даже если вы не чувствуете жажды", - сказала она.

4. Применяйте холодные компрессы

Если вы чувствуете, что нагреваетесь, Байо Карри-Винчелл, региональный клинический директор компании "Carbon Health", предлагает прикладывать холодные компрессы или пакеты со льдом к шее и запястьям.

Однако важно не прикладывать лед непосредственно к коже, так как это может вызвать ледяной ожог.

Вместо этого прикладывайте источник холода через слой одежды или полотенце.

"Вы также можете принять прохладный душ или ванну, чтобы охладиться, но избегайте резких перепадов температуры - резкое падение температуры может нанести вред организму", - сказала она.

5. Правильно одевайтесь и пользуйтесь солнцезащитным кремом

В жаркие дни носите свободную, легкую и светлую одежду.

"Белые и светлые цвета отражают солнце, тогда как темные цвета поглощают тепло", - сказала Карри-Винчелл.

И обязательно нанесите солнцезащитный крем на любые участки тела, не прикрытые одеждой, если вы выходите на улицу.

"Даже если вы просто ведете машину, УФ-излучение может проникать через автомобильные окна", - добавила Карри-Винчелл.

Сохранять прохладу - это больше, чем просто комфорт.

Поиск способов предохранения от перегрева - это не только забота о комфорте, но и о вашем здоровье.

"Когда ваше тело перегревается, вы не только чувствуете тепло, но и на самом деле может ощутить более разрушительные последствия для вашего здоровья", - сказала Дэвис. "Это может проявляться как тепловое истощение, которое проявляется в виде потливости, слабости и повышенной температуры тела, и вплоть до теплового удара, который случается при сильном перегреве, вызывающем замешательство, потерю сознания и может быть фатальным".

По словам Карри-Винчелл, для правильного функционирования такие органы, как мозг и сердце, должны иметь температуру от 36,1 до 37,2 °C.

"Сохранение прохлады при высоких температурах позволит вашему телу активировать свою внутреннюю систему охлаждения за счет потоотделения. Когда потоотделения недостаточно для поддержания температуры тела, избыточное тепло может вызвать тепловое истощение или тепловой удар", - заявила она корреспонденту интернет-издания "Healthline".

Тепловое истощение может иметь различные симптомы, от легких до серьезных, в том числе: чрезмерную жажду, мышечные судороги, тошноту, повышенное потоотделение, усталость.

Тепловой удар, который возникает, когда температура тела достигает 40°C, включает в себя такие симптомы, как: сильная головная боль, потеря сознания, и прекращение потоотделения.

Младенцы, дети и пожилые люди имеют более высокий шанс развития теплового удара, потому что их телам труднее регулировать температуру тела в жаркую погоду.

Люди, которые болеют или принимают определенные лекарства, также могут подвергаться повышенному риску.

"Если вы или кто-то, кого вы любите, страдаете хроническим заболеванием, например, сердечным заболеванием, диабетом или заболеванием почек, обязательно поговорите со своим лечащим врачом об индивидуальных мерах безопасности в условиях сильной жары", - сказала Карри-Винчелл.

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