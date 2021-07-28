Вода не только в бутылке: диетолог перечислил овощи и фрукты, которые помогут в жару

Хоть и остался всего один месяц лета, но он обещает быть очень жарким. А жара может негативно влиять на работу многих функций нашего организма. Особенно от жаркой погоды страдают пожилые люди и маленькие дети.

В такой период все, что хочется это пить воду, однако помочь организму преодолеть жажду и предупредить перегрев и тепловой удар могут и некоторые фрукты и овощи. Перечнем этих продуктов поделилась на своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус.

Из овощей - это листовой салат, огурцы, сельдерей, помидоры. Что касается фруктов, то идеальной пищей в жару считаются арбузы и дыни, они утоляют жажду лучше, чем любые "диетические" напитки с подсластителями. Также все листовые овощи оказывают охлаждающий эффект. Особенно полезны темно-зеленые, с легкой горчинкой сорта листового салата, а также петрушка и свекла.

Кроме этого овощи и фрукты богатый источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения.⁣⁣⠀

⁣Светлана Фус также отмечает, что лучше исключить из рациона сладкие напитки: лимонады, газированную воду, компоты и соки.

⁣Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась советами, как избежать проблем с обезвоживанием и дефицитом полезных минералов летом.