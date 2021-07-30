Как увеличить шансы ребенка выжить в автокатастрофе? Советы доктора Комаровского

Врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал как уберечь ребенка от травм во время автоаварии.

Об этом он написал в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

По словам Комаровского неправильная эксплуатация кресел приводит к травмам у детей во время ДТП.

Для того чтобы минимизировать риски:

необходимо соблюдать ПДД

при установке детского кресла необходимо строго следовать инструкции производителя

пристегивать ребенка нужно так, чтобы он не мог освободиться от ремней самостоятельно

автокресло должно соответствовать параметрам ребенка - возрасту, росту и весу

при поездках в такси уточняйте тип кресла и подойдет ли оно ребенку

все пассажиры должны быть пристегнуты, чтобы в случае аварии не травмировать малыша.

За первое полугодие 2021 года количество аварий выросло практически на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020. За 6 месяцев произошло почти 86, 5 тысяч ДТП на дорогах Украины. Из них почти 10,5 тысяч - с погибшими или травмированными.

Среди погибших есть несовершеннолетние, которые по недосмотру родителей или трагической случайности становятся жертвами ДТП. В июле Украину всколыхнула гибель 11-летнего мальчика на Львовщине, которого пьяный отец посадил за руль. Также накануне "Телеграф" писал, что в аварии на Черкасчине погибла 12-летняя девочка и ее родители.