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Как увеличить шансы ребенка выжить в автокатастрофе? Советы доктора Комаровского

Как увеличить шансы ребенка выжить в автокатастрофе? Советы доктора Комаровского
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал как уберечь ребенка от травм во время автоаварии. 

Об этом он написал в Инстаграм. 

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

По словам Комаровского неправильная эксплуатация кресел приводит к травмам у детей во время ДТП. 

Для того чтобы минимизировать риски: 

  • необходимо соблюдать ПДД
  • при установке детского кресла необходимо строго следовать инструкции производителя
  • пристегивать ребенка нужно так, чтобы он не мог освободиться от ремней самостоятельно
  • автокресло должно соответствовать параметрам ребенка - возрасту, росту и весу
  • при поездках в такси уточняйте тип кресла и подойдет ли оно ребенку
  • все пассажиры должны быть пристегнуты, чтобы в случае аварии не травмировать малыша.

За первое полугодие 2021 года количество аварий выросло практически на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020. За 6 месяцев произошло почти 86, 5 тысяч ДТП на дорогах Украины. Из них почти 10,5 тысяч - с погибшими или травмированными. 

Среди погибших есть несовершеннолетние, которые по недосмотру родителей или трагической случайности становятся жертвами ДТП. В июле Украину всколыхнула гибель 11-летнего мальчика на Львовщине, которого пьяный отец посадил за руль. Также накануне "Телеграф" писал, что в аварии на Черкасчине погибла 12-летняя девочка и ее родители. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Евгений Комаровский, Автокресло, Автобус ДТП, Доктор Комаровский.
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