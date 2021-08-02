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Ребёнка нужно кормить грудью до двух лет: в Минздраве дали советы молодым матерям

Ребёнка нужно кормить грудью до двух лет: в Минздраве дали советы молодым матерям
Обновлено 22:43 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

1 августа стартовала Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания, которая будет длиться до 7 августа. Во всем мире почти 170 стран присоединяются к мероприятиям по поддержке и популяризации вскармливания младенцев материнским молоком, ведь это один из самых эффективных способов обеспечения гармоничного психофизического развития ребенка. Не стала исключением и Украина.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на странице в Facebook в понедельник вечером.

Всемирная организация здравоохранения и UNICEF рекомендуют матерям в течении первого часа после родов прикладывать к груди малыша и начинать кормление, а также продолжать грудное вскармливание первые полгода жизни ребенка. Также специалисты не рекомендуют давать детям в этот период другую пищу, в том числе воду.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что грудное молоко полностью покрывает потребности ребенка в питательных веществах в течение первых 6 месяцев жизни, но после первого полугодия можно подкармливать малыша другими полезными продуктами, оставаясь при этом на грудном вскармливании до двух лет и более.

Как и когда лучше прекратить грудное вскармливание ребенка

Медики поясняют, почему молоко матери полезное для ребенка:

  • оно содержит антитела, которые защищают малышей от распространенных инфекционных болезней;
  • материнское молоко имеет идеальное соотношение питательных веществ и микроэлементов, поэтому значительно легче усваивается в сравнении с искусственной смесью;
  • также молоко матери уменьшает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти, а в долгосрочной перспективе - снижает риск появления лишнего веса, возникновения сахарного диабета в детском возрасте.

Кроме того, грудное вскармливание позитивно влияет и на мать ребенка, ведь оно ускоряет послеродовое восстановление, снижает риск возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы, яичников, обеспечивает особенно близкую связь матери с младенцем. 

Также кормление малыша грудью помогает тратить дополнительные калории (около 300 калорий в день).

Матерям нужно знать, что для успешного налаживания грудного вскармливания младенцев нужно кормить по требованию, днем и ночью. Также лучше отказаться от бутылочки или пустышки, чтобы ребенок привыкал только к груди. Использование бутылочки может преждевременно завершить грудное вскармливание.

Специалисты говорят, что после начала введения прикорма не стоит уменьшать количество грудного молока.

Также они рекомендуют матерям как можно больше отдыхать, пить достаточное количество жидкости, полноценно и рационально питаться. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что доктор Комаровский рассказал, можно ли кормить грудью ребенка, если мать болеет коронавирусом.

А по мнению бразильских исследователей, грудное вскармливание защищает ребенка от возникновения стоматологических проблем в будущем.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Дети, Минздрав, Кормление, Грудное вскармливание ребенка.
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