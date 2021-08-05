Через несколько дней украинцев ждет сильная магнитная буря: как уберечься

В августе планету вновь накроют геомагнитные бури, которые влияют на самочувствие многих людей. Телеграф назовет даты магнитных бурь в августе, чтобы вы могли заранее подготовиться к неблагоприятному периоду.
Итак, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН следующая магнитная буря ждет нас 10-го августа. Ее амплитуда достигнет 4 баллов. Такие возмущения почувствуют 90% метеозависимых людей. Небольшие всплески геомагнитной активности мы почувствуем с 16-го по 18-е число. А очередная магнитная буря будет ждать нас 24 августа.
Ранее "Телеграф" писал, сколько можно находится под солнцем и правильно загорать.