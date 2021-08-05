Через несколько дней украинцев ждет сильная магнитная буря: как уберечься

В августе планету вновь накроют геомагнитные бури, которые влияют на самочувствие многих людей. Телеграф назовет даты магнитных бурь в августе, чтобы вы могли заранее подготовиться к неблагоприятному периоду.

Магнитные бури в августе 2021

Итак, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН следующая магнитная буря ждет нас 10-го августа. Ее амплитуда достигнет 4 баллов. Такие возмущения почувствуют 90% метеозависимых людей. Небольшие всплески геомагнитной активности мы почувствуем с 16-го по 18-е число. А очередная магнитная буря будет ждать нас 24 августа.

Календарь магнитных бурь в августе 20201

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь

Оградите себя от стрессов, больше отдыхайте.

Наладьте режим сна. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи и фастфуда. Не употребляйте алкоголь и табачные изделия.

Хорошо помогают подавить нервозное состояние травяные чаи.

Запаситесь препаратами от давления, чтобы оперативно облегчить себе состояние.

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