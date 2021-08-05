"Это прорыв": Украина договорилась о поставках препаратов прямого действия от COVID-19

В Украину будут поставлять инновационные препараты для лечения коронавируса.

Об этом "Украине 24" сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, две компании в Соединенных Штатах Америки будут поставлять в Украину препараты прямого действия, которые сейчас находятся на третьей стадии клинических исследований.

"Мы думаем, что это прорыв, который вместе с вакцинацией позволит нам преодолеть пандемию COVID19", - заявил глава Минздрава.

Ляшко говорит, что на данный момент пока что нигде не используются препараты прямого действия.

Всего есть три производителя и два из них сейчас находятся на последней стадии исследований.

Министр здравоохранения Украины говорит, что эти препараты будут непосредственно убивать вирус.

По его словам, в одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат препараты в первую очередь.

"Для Украины зарезервировали квоту в 300 тыс. курсов", - подытоживает Ляшко.

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