Минзрав рекомендует сократить время между дозами CoronaVac - в чем причина

Министерство здравоохранения Украины 12 августа официально рекомендовало прививать вакциной от коронавируса CoronaVac от Sinovac Biotech с минимальным возможным интервалом - 14 дней.

Об этом сообщает сайт Минзрава.

Отметим, что 14 дней - минимальный разрешенный в инструкции интервал. Такое решение в МОЗ приняли из-за распространения штамма "Дельта" и высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Сделано это с целью защитить максимальное количество украинцев до начала очередной вспышки COVID-19.

По данным Минздрава КоронаВаком уже привили более 1,22 миллиона украинцев. "Телеграф" публиковал информацию, какие вакцины доступны гражданам и как их можно получить.

На решение МОЗ повлияли результаты исследований, которые показывают что сокращение интервала до минимально допустимого все равно дает защиту от коронавируса. Так, исследование в Турции показало защиту в более чем 89%.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские семейные врачи получат бонусы за вакцинацию пациентов от коронавируса.