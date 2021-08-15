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Повторная иммунизация в богатых странах может иметь неожиданный результат: Почему эксперты призывают не спешить с этим

Повторная иммунизация в богатых странах может иметь неожиданный результат: Почему эксперты призывают не спешить с этим
00:41 Сегодня Телеграф

Представители организаций "Oxford Vaccine Group" и GAVI  (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации - прим.ред.)  обращаются к западным лидерам с призывом не отказываться от ответственности перед остальным человечеством. По словам экспертов, если западные политические лидеры не поделятся дозами вакцины с бедными странами, а сделают приоритетным ревакцинацию своего собственного населения, во всем мире от Covid умрет гораздо больше людей.

В своей статье для издания "Guardian" профессор Эндрю Поллард и Сет Беркли, исполнительный директор "GAVI", говорят о том, что научные и общественные аргументы в пользу широкомасштабной повторной вакцинации не были представлены и могут иметь далеко идущие последствия в других странах.

"Это ключевой момент для лиц, принимающих решения", - пишут они. "Крупномасштабная ревакцинация в одной богатой стране дала бы сигнал всему миру о том, что это необходимо делать повсюду. Это приведет к высасыванию многих доз вакцины из системы, и гораздо больше людей умрут, потому что у них даже не было возможности получить единственную дозу".

Во вторник, 10 августа, Саджид Джавид сказал, что существуют планы предложить всем людям старше 50 лет ревакцинацию от Covid одновременно с прививкой от гриппа. Но профессор Адам Финн, член Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), который консультирует правительство, сказал, что в такой массовом ревакцинации может не быть необходимости, поскольку более вероятно, что повторная вакцинация потребуются только для защиты небольшого числа наиболее уязвимых людей.

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Германия, Франция и Израиль планируют или уже вводят повторные прививки для пожилых граждан, хотя информация о том, кто имеет на них право, различается в зависимости от страны. И это несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что прекращение ревакцинации по крайней мере до конца сентября поможет уменьшить резкое неравенство в распределении вакцин между богатыми и бедными странами. США также указали, что не собираются прислушиваться к призыву ВОЗ, назвав его "ошибочным".

Но эксперты Поллард и Беркли пишут, что, хотя вакцины вселили надежду и, вероятно, спасут миллионы жизней во всем мире, но тысячи людей все еще умирают от Covid каждую неделю, и многие страны все еще находятся в отчаянии, поскольку их больницы переполнены.

"Подавляющее большинство людей, которые умрут от Covid в этом году, можно было бы спасти, если бы мы отнеслись к этому правильно", - говорят они. "Вакцинация людей из группы риска повсюду отвечает нашим интересам. Это может снизить риск возникновения новых вариантов и ослабит давление на системы здравоохранения, откроет возможности путешествий, оживит мировую экономику и повысит международный авторитет политиков, готовых взять на себя такое моральное лидерство".

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Они также подчеркивают, что уровень антител или Т-клеток, необходимых для предотвращения серьезных заболеваний, пока не может быть измерен. Хотя вакцина против желтой лихорадки обеспечивает пожизненную защиту с помощью одной дозы, но прививка от гриппа проводится ежегодно. Где-то посередине находится вакцина против столбняка, которой требуется от пяти до шести доз. Эксперты Поллард и Беркли говорят, что неясно, где находится вакцина от Covid в этом спектре, но - пока - ясно, что она предлагает защиту от тяжелых заболеваний, в том числе вызванных основными вариантами коронавируса.

"Политика вакцинации не может быть направлена на поддержание очень высоких уровней антител для предотвращения легкой инфекции", - пишут они. Если мы сосредоточимся только на уровнях антител, мы могли бы в конечном итоге вакцинировать всех подряд, чтобы справиться с вирусом, который продолжает мутировать. Цель вакцинации не в том, чтобы предотвратить заражение людей легкими инфекциями; она необходима для предотвращения госпитализации и смерти ".

Ранее "Телеграф" писал о том, нужно ли беспокоиться, так как вакцина Pfizer ослабевает через полгода.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Вакцинация, Иммунизация, Ревакцинация, повторная иммунизация.
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