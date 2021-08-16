Понижает давление и укрепляет кости: диетолог назвала полезные свойства свежего инжира

Август - сезон инжира, который длится до октября. Так, локальный продукт, однако почему бы не попробовать разнообразить и дополнить свой рацион таким питательным и экзотическим продуктом?

Врач-диетолог украинских звезд Наталья Самойленко рассказала в Инстаграме о полезных свойствах свежего экзотического фрукта, ведь в сушеном концентрируется большое количество сахара, и в этом случае без ограничения можно получить больше вреда, чем пользы.

Один небольшой свежий инжир (40 г) содержит в составе:

Медь (3% от дневной потребности), магний (2%), калий (2%), витамин В2 (2%), В1 (2%), В6 (3%), витамин К (2%)

Также железо, кальций.

Углеводы - 8 г

Клетчатка - 1 г

Плюсы свежего инжира:

1. Способствует снижению давления.

Многие из нас использует избыточное количество соли в ежедневном рационе, инжир помогает регулировать баланс между калием и натрием благодаря тому, что довольно богатый первым. Кроме того, клетчатка в содержании может помочь вывести избыток второго.

2. Улучшает процесс пищеварения.

Если Вы страдаете запорами, то инжир пригодится на пути к регулярности. Этому способствует клетчатка в составе и пребиотическое свойство (пищи для бактерий, которые заселяют кишечник).

3. Влияет на плотность костей.

Инжир содержит и кальций, и калий. Эти микронутриенты кооперируются и улучшают минеральную структуру костей.

4. Антиоксидантная активность.

Коррелирует с количеством фенольных соединений. Темный инжир имеет большее их количество, чем светлый. В кожуре больше, чем в мякоти.

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Также диетолог обращает внимание на аллергическую реакцию.

Иногда люди жалуются на жжение языка после употребления большого количества. Эта реакция происходит через молекулу фицин - протеолитического фермента (расщепляет белки). Чтобы избежать такого неспецифического "ожога", вынимайте ложкой внутреннюю часть отдельно от кожуры, где содержится больше фицина.

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