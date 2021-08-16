Скачать
Понедельник, 16.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Мэр Кривого Рога найден мертвым: все подробности ЧП (обновляется)
Мэр Кривого Рога найден мертвым: все подробности ЧП (обновляется)
Каждый 5-й литр бензина в стране это фальсификат, а 40% рынка участвует в налоговых "скрутках", - Владлена Русина, операционный директор WOG
Каждый 5-й литр бензина в стране это фальсификат, а 40% рынка участвует в налоговых "скрутках", - Владлена Русина, операционный директор WOG
Меньше кормить и больше доить: правительство идет в наступление на сбережения украинцев
Меньше кормить и больше доить: правительство идет в наступление на сбережения украинцев
Госпитализированнных больше, чем новых выявленных: данные по коронавирусу в Украине за воскресенье
Госпитализированнных больше, чем новых выявленных: данные по коронавирусу в Украине за воскресенье

Понижает давление и укрепляет кости: диетолог назвала полезные свойства свежего инжира

Понижает давление и укрепляет кости: диетолог назвала полезные свойства свежего инжира
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Август - сезон инжира, который длится до октября. Так, локальный продукт, однако почему бы не попробовать разнообразить и дополнить свой рацион таким питательным и экзотическим продуктом?

Врач-диетолог украинских звезд Наталья Самойленко рассказала в Инстаграме о полезных свойствах свежего экзотического фрукта, ведь в сушеном концентрируется большое количество сахара, и в этом случае без ограничения можно получить больше вреда, чем пользы.

Один небольшой свежий инжир (40 г) содержит в составе:

  • Медь (3% от дневной потребности), магний (2%), калий (2%), витамин В2 (2%), В1 (2%), В6 (3%), витамин К (2%)
  • Также железо, кальций.
  • Углеводы - 8 г
  • Клетчатка - 1 г

Плюсы свежего инжира:

1. Способствует снижению давления.

Многие из нас использует избыточное количество соли в ежедневном рационе, инжир помогает регулировать баланс между калием и натрием благодаря тому, что довольно богатый первым. Кроме того, клетчатка в содержании может помочь вывести избыток второго.

2. Улучшает процесс пищеварения.

Если Вы страдаете запорами, то инжир пригодится на пути к регулярности. Этому способствует клетчатка в составе и пребиотическое свойство (пищи для бактерий, которые заселяют кишечник).

Сезон "тихой охоты" без последствий: советы, как не отравиться лесными грибами

3. Влияет на плотность костей.

Инжир содержит и кальций, и калий. Эти микронутриенты кооперируются и улучшают минеральную структуру костей.

4. Антиоксидантная активность.

Коррелирует с количеством фенольных соединений. Темный инжир имеет большее их количество, чем светлый. В кожуре больше, чем в мякоти.

Инжир на тарелке

Источник: pixabay.com

Также диетолог обращает внимание на аллергическую реакцию.

Иногда люди жалуются на жжение языка после употребления большого количества. Эта реакция происходит через молекулу фицин - протеолитического фермента (расщепляет белки). Чтобы избежать такого неспецифического "ожога", вынимайте ложкой внутреннюю часть отдельно от кожуры, где содержится больше фицина.

Ранее Наталья Самойленко рассказала, в чем секрет правильного похудения, а также как питаться людям с непереносимостью лактозы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 276

Все по теме:

Фрукты, Инжир, Наталья Самойленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спецназовец указал на важную деталь с карабином "Сайга", найденным возле тела мэра Кривого Рога
02 Что такое "Талибан", за что они убивают людей и как им удалось взять власть в Афганистане
03 Названа предварительная версия гибели мэра Кривого Рога
04 Появилось первое видео с места гибели мэра Кривого Рога
05 "Знаковая победа": журналист рассказал, какие выводы стоит извлечь Украине из ситуации в Афганистане
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Талибы окончательно берут власть в Афганистане: последние новости
Талибы окончательно берут власть в Афганистане: последние новости
Соратники не верят в самоубийство Константина Павлова
Соратники не верят в самоубийство Константина Павлова
Итоги дня 15 августа: гибель мэра Кривого Рога, победа &quot;Талибана&quot;
Итоги дня 15 августа: гибель мэра Кривого Рога, победа "Талибана"
Какой праздник 16 августа: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 августа: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь