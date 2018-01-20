Фото с крещенских купаний.
По всей стране проходят традиционные крещенские купания, когда верующие окунаются в прорубь. Далее предлагаем взглянуть на типичные фотографии с мест, где проходят купания.
По всей стране проходят традиционные крещенские купания, когда верующие окунаются в прорубь. Далее предлагаем взглянуть на типичные фотографии с мест, где проходят купания.
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