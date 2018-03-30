26 летняя Кирсти Томпсон, из города Калландер, весила почти 108 килограммов, когда в 2006 году, она обручилась со своим будущем мужем.

26 летняя Кирсти Томпсон, из города Калландер, весила почти 108 килограммов, когда в 2006 году, она обручилась со своим будущем мужем. Кирсти приняла предложение, но мысль о том, что она будет толстой невестой убивала её. По этой причине девушка откладывала свадьбу целых 7 лет, пока достаточно не похудеет, чтобы влезть в заветное свадебное платье. Жених ждал не зря!