Такую красотку не часто встретишь за мужской работой.

Девушку зовут Мэлори Вудс (Malorie Woods) и она работает механиком, а также моделью. Предлагаем вам взглянуть на несколько интересных снимков, которые Мэлори публикует в своем Инстаграм.