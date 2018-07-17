Существовали узконаправленные конкурсы красоты, о которых вы, скорее всего, даже не слышали.

О конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная" сегодня не слышали, наверное, только дикие племена Африки. Эти состязания ежегодно проводятся с большой помпой и становятся предметом обсуждения миллионов людей. Однако существовали и узконаправленные конкурсы красоты, о которых вы, скорее всего, даже не слышали. Так на этом фото вовсе не кадры из арт-хаусного фильма ужасов, а конкурс «Прекрасные глаза» во Флориде, США. 1930-е годы.