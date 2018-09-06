Мы решили показать прекрасных девушек прошлого, чтобы напомнить, как действительно выглядит красота от природы.

В наш век одинаковых селфи, дешевой косметики, пластических операций и уколов красоты, мы стали забывать, как по-настоящему выглядит красота и естественность. Сейчас многие девушки прикладывают множество усилий, а иногда тратят больше времени на естественный макияж, чем обычный, чтобы выглядеть "натуральной" и свежей. Мы решили показать прекрасных девушек прошлого, чтобы напомнить, как действительно выглядит красота от природы.