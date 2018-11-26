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Завораживающие портреты девушек от талантливого фотографа (Фото)
Великолепные женские портреты Дениса Близнюка - талантливого российского фотографа-самоучки и ретушера, который в настоящее время работает в Ростове, Россия. Денис, главным образом, снимает портреты, уличные сценки.
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