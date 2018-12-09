Девушка копирует знаменитостей при помощи макияжа (Фото) Эта талантливая девушка по имени Carly Paige способна при помощи грима перевоплощаться в звезд Голливуда, персонажей фильмов и других известных личностей обоих полов. Так она выглядит в обычной жизни: