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Суббота, 08.12.2018
Очаровательные снимки обладательницы титула ''Мисс мира 2018'' (Фото)
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Очаровательные снимки обладательницы титула ''Мисс мира 2018'' (Фото)

В субботу, 8 декабря в Китае состоялся финал конкурса красоты "Мисс мира 2018". Обладательницей титула самой красивой девушки мира стала представительница Мексики Ванесса де Леон. Предлагаем посмотреть какие снимки в Instagram публикует эта мексиканская красотка.
Фото: Instagram
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Мексика, Конкурс красоты, Титул, Мисс мира, Мисс Мира 2018, Ванесса де Леон.
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