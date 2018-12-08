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Очаровательные снимки обладательницы титула ''Мисс мира 2018'' (Фото)
В субботу, 8 декабря в Китае состоялся финал конкурса красоты "Мисс мира 2018". Обладательницей титула самой красивой девушки мира стала представительница Мексики Ванесса де Леон. Предлагаем посмотреть какие снимки в Instagram публикует эта мексиканская красотка.
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