Актрисы "в образе" обычных женщин (Фото) Всех фанатов очень возмущает привычка этих знаменитостей надевать в повседневной жизни неопрятную одежду. По мнению многих поклонников, звезды не должны себе такого позволять. Ведь, этой одеждой они не только уродуют себя, но и показывают свое наплевательское отношение всем окружающим и даже оскорбляют чувства фанатов.