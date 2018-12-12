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Среда, 12.12.2018
Актрисы &quot;в образе&quot; обычных женщин (Фото)
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Актрисы "в образе" обычных женщин (Фото)

Всех фанатов очень возмущает привычка этих знаменитостей надевать в повседневной жизни неопрятную одежду. По мнению многих поклонников, звезды не должны себе такого позволять. Ведь, этой одеждой они не только уродуют себя, но и показывают свое наплевательское отношение всем окружающим и даже оскорбляют чувства фанатов.
newsyou.info
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