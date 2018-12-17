Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Медсестра с самой идеальной фигурой в мире (Фото)
1 / 21

Медсестра с самой идеальной фигурой в мире (Фото)

Знакомьтесь, это 24-летняя девушка по имени Пейдж Миллс, она работает медсестрой в больнице Мельбурна, и несмотря на многочасовые смены, она находит 2 свободных часа каждый день, чтобы заниматься спортом. Сейчас Пейдж работает с пациентами, которым требуется реабилитация, поэтому ей необходима физическая сила, чтобы помогать им.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фигура, Девушка, Спорт, Медсестра, Мельбурн, Автралия, Пейдж Миллс.
14:03 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь