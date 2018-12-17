Медсестра с самой идеальной фигурой в мире (Фото)

Знакомьтесь, это 24-летняя девушка по имени Пейдж Миллс, она работает медсестрой в больнице Мельбурна, и несмотря на многочасовые смены, она находит 2 свободных часа каждый день, чтобы заниматься спортом. Сейчас Пейдж работает с пациентами, которым требуется реабилитация, поэтому ей необходима физическая сила, чтобы помогать им.