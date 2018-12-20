Конфуз: члены королевской семьи на предрождественском обеде в старых нарядах

Новости шоу бизнеса: На предрождественский семейный обед в Букингемском дворце Кейт Миддлтон и Меган Маркл обе надели старые платья.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, что известна своей бережливостью, на предрождественском семейном обеде, который королева Елизавета устроила по традиции в Букингемском дворце 19 декабря, была в розовом платье. Как вычислили Британские СМИ, в этом же платье она впервые появилась на публике еще семь лет назад. Кейт пришла в этом атласном наряде от Стеллы Маккартни в 2011 году на вечеринку в честь дня рождения супруга королевы — принца Филиппа. Платье стоило 1 800 долларов, но Кейт, как сообщает издание Grazia, оно досталось по цене всего лишь 386 долларов.

Журналисты имели возможность лишь мельком увидеть герцогиню Кембриджскую в окне проезжающей мимо машины. Но, сопоставив новые и старые фотографии, сделали соответствующие выводы. Хотя некоторые фанаты считают, что платья, безусловно, очень похожи, но кажется, что они разных оттенков.

Что касается Меган Маркл, то она участвовала в американской телепрограмме Today Show в январе 2016 года в том же темно-синем полупрозрачном платье от Erdem с цветными узорами. Платье стоило около 1590 долларов из коллекции прет-а-порте (готовой одежды) 2015 года.

На этот раз Меган дополнила наряд бриллиантовыми серьгами и браслетом от Cartier (подарком от свекра — принца Чарльза). Эти украшения общей стоимостью около 200 тысяч долларов Маркл ранее надевала на свою свадьбу с принцем Гарри.

Отмечается, что 37-летняя беременная герцогиня Сассекская, которая весной будущего года собирается впервые рожать, старательно избегает по какой-то причине специальной одежды для будущих мам. Так, ранее она посетила дом престарелых в Лондоне, в платье с цветочным принтом от американского бренда Brock Collection и стоимостью тысячу долларов, которое заметно стесняло ее фигуру.