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Понедельник, 24.12.2018
Любима, но одинока: жизнь &quot;самого сексуального животного на земле&quot; (Фото)
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Любима, но одинока: жизнь "самого сексуального животного на земле" (Фото)

В 1950-х гг. она была ярчайшей звездой Голливуда, которую представляли как "самое сексуальное животное на земле". Ее мужьями были знаменитый актер Микки Руни и легендарный певец Фрэнк Синатра, ее расположения добивался миллиардер Говард Хьюз. Но последние годы она провела в полном одиночестве. Однажды ей позвонили с киностудии и предложили сыграть роль богатой и одинокой женщины. Она бросила трубку со словами: "Я играю ее всю жизнь!"
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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