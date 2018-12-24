Любима, но одинока: жизнь "самого сексуального животного на земле" (Фото)

В 1950-х гг. она была ярчайшей звездой Голливуда, которую представляли как "самое сексуальное животное на земле". Ее мужьями были знаменитый актер Микки Руни и легендарный певец Фрэнк Синатра, ее расположения добивался миллиардер Говард Хьюз. Но последние годы она провела в полном одиночестве. Однажды ей позвонили с киностудии и предложили сыграть роль богатой и одинокой женщины. Она бросила трубку со словами: "Я играю ее всю жизнь!"