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Пятница, 18.01.2019
Девушка-водитель: самая красивая дальнобойщица в Японии покоряет интернет (Фото)
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Девушка-водитель: самая красивая дальнобойщица в Японии покоряет интернет (Фото)

Женщина за рулем - частый повод для шуточек мужчин. Но эта красавица доказывает, что слабому полу под силу все. Она в два счета управляется с мощным грузовиком и водит не хуже опытных шоферов-мужчин, а ее красота и обаяние покоряют сердца. Езда за рулем фуры расценивается, как сугубо мужское занятие. Но Рино Сасаки (Rino Sasaki), девушка-водитель из Японии, ломает этот стереотип и покоряет соцсети.
/bigpicture.ru
Фото: Instagram
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Япония, Facebook, Дороги, Instagram, Фото, Twitter, Дальнобойщица, Рино Сасаки, Девушка-водитель.
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