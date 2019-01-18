Девушка-водитель: самая красивая дальнобойщица в Японии покоряет интернет (Фото) Женщина за рулем - частый повод для шуточек мужчин. Но эта красавица доказывает, что слабому полу под силу все. Она в два счета управляется с мощным грузовиком и водит не хуже опытных шоферов-мужчин, а ее красота и обаяние покоряют сердца. Езда за рулем фуры расценивается, как сугубо мужское занятие. Но Рино Сасаки (Rino Sasaki), девушка-водитель из Японии, ломает этот стереотип и покоряет соцсети.