Красота не важна: неформатные жены знаменитых мужчин (Фото) Вокруг богатых и знаменитых мужчин вьются первостатейные красотки, это обычное дело. Необычно видеть их в сопровождении женщин, скажем так, приземленной внешности. Понятно, что у каждого свои представления о красоте и вообще это не самое главное — ну так мы никого не осуждаем.