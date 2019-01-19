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Суббота, 19.01.2019
Красота не важна: неформатные жены знаменитых мужчин (Фото)
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Красота не важна: неформатные жены знаменитых мужчин (Фото)

Вокруг богатых и знаменитых мужчин вьются первостатейные красотки, это обычное дело. Необычно видеть их в сопровождении женщин, скажем так, приземленной внешности. Понятно, что у каждого свои представления о красоте и вообще это не самое главное — ну так мы никого не осуждаем.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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