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Воскресенье, 20.01.2019
Возраст не помеха: женщины, которые абсолютно прекрасны в свои &quot;за 60&quot;(Фото)
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Возраст не помеха: женщины, которые абсолютно прекрасны в свои "за 60"(Фото)

Звёзды телеэкранов всегда стремятся выглядеть моложе своих лет, зачастую прибегая к услугам пластических хирургов. Но в погоне за молодостью многие из них теряют голову и не замечают, как пластические операции превращают их в чудовищ. К счастью, в шоу-бизнесе осталось не мало женщин, которые смогли сохранить свою красоту и даже в возрасте "за 60" выглядят превосходно!
Фото: adme.ru
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Женщины, Молодость, Красота, Шоу-бизнес, Звезды, Голливудские актрисы.
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