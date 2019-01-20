Возраст не помеха: женщины, которые абсолютно прекрасны в свои "за 60"(Фото)

Звёзды телеэкранов всегда стремятся выглядеть моложе своих лет, зачастую прибегая к услугам пластических хирургов. Но в погоне за молодостью многие из них теряют голову и не замечают, как пластические операции превращают их в чудовищ. К счастью, в шоу-бизнесе осталось не мало женщин, которые смогли сохранить свою красоту и даже в возрасте "за 60" выглядят превосходно!