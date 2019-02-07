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Четверг, 07.02.2019
Красота смешанных национальностей: необычная внешность девушек (Фото)
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Красота смешанных национальностей: необычная внешность девушек (Фото)

У людей из разных стран есть свои особые черты внешности. А когда брак заключают представители разных национальностей, их дети перенимают все самое красивое от своих родителей. Доказательством этому служат девушки из нашей фотоподборки. Необычный оттенок кожи, удивительная форма глаз и потрясающие волосы - любоваться ими можно бесконечно!
Фото: wuzzup.ru
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