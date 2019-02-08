Сказочная фотосессия девушки с огромным медведем (Фото) Фотомодель по имени Дарья Лефлер опубликовала в социальной сети красивую фотосессию, на которую решилась бы далеко не каждая девушка. Хоть такие фотографии и смотрятся очень красиво, думаем, нужно обладать недюжинной смелостью, чтобы согласиться сниматься с огромным медведем.